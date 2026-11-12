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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı

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#COP31 Liderler Zirvesi#İklim Krizi Mücadelesi#Türkiye'nin Ev Sahipliği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 20:35

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Ülkemizin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı" dedi.

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Bakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından karar alıcıları ve sivil toplum mensuplarını bir araya getiren bu önemli etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: 'Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir.' Türkiye olarak bu anlayışla, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi yönünde üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, başta COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm yetkililerimizi ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz."

 

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#COP31 Liderler Zirvesi#İklim Krizi Mücadelesi#Türkiye'nin Ev Sahipliği

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