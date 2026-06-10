Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Bulgaristan'da önemli temaslar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere kente bir ziyaret gerçekleştirdi. Zirve programı doğrultusunda çeşitli temaslarda bulunan Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve bölge müftüleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamındaki temaslarına Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek devam etti. Yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Fidan, programının devamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak katılımcılara ve öğrencilere hitapta bulundu.

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BAKAN FİDAN, GDAÜ ZİRVE TOPLANTISI'NA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirve Toplantısı'na katıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen GDAÜ Zirve Toplantısı’na iştirak etti. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile görüştü.