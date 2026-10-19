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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'da

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Belçika#Dışişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçikada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 21:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.

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#Hakan Fidan#Belçika#Dışişleri Bakanı

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