Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 21:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.