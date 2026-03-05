×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Dışişleri Görüşmesi#Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 15:49

Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışlişleri Bakan Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.

Haberin Devamı

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Nahçıvan'a yapılan saldırıyı ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.

Gözden Kaçmasınİran - ABD - İsrail savaşı son dakika | İrandan bir saldırı da Nahçıvana: Aliyevden Azerbaycan ordusuna talimatİran - ABD - İsrail savaşı son dakika | İran'dan bir saldırı da Nahçıvan'a: Aliyev'den Azerbaycan ordusuna talimatHaberi görüntüle

İRAN'DAN İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Gözden Kaçmasınİranda 170 kız çocuğunun öldürüldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili kan donduran iddia: ABD ve İsrail bilerek mi saldırdıİran'da 170 kız çocuğunun öldürüldüğü ilkokul saldırısıyla ilgili kan donduran iddia: ABD ve İsrail bilerek mi saldırdı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Dışişleri Görüşmesi#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!