Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Nahçıvan'a yapılan saldırıyı ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.
Görüşmede, Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.
İRAN'DAN İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.