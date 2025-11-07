Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Amacımız Gazze’nin imarını sağlamak

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'deki mevcut ateşkesin hayata geçmesi için gerçekten uluslararası toplumun diğer aktörleriyle beraber biliyorsunuz kamuoyunun gözü önünde son iki yıldır devam eden yoğun bir çabamız mesaimiz var. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere birçok kurumlarımız bu konuya can-ı gönülden ellerinden gelen her şeyi yaparak destek vermiş durumdalar. Dolayısıyla bölgede ateşkesin devam etmesi kritik öneme haiz bir husus.

‘İSRAİL'E YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER HAYATA GEÇMELİ’

Ama kırılgan. Neden kırılgan çünkü İsrail'in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığına yönelik özellikle Netanyahu'nun, güçlü veriler var. Bunu görüyoruz. Bunların başında halihazırda mutabık kalınan miktarda insani yardım malzemelerin henüz içeriye girişine izin verilmediğini görüyoruz. Buna rağmen Filistin tarafı büyük bir olgunluk içerisinde ateşkesin şartlarına riayet ediyor. Konuşmamada da ifade ettim. Ellerinde bulunana rehinleri cesetleri İsrail tarafına vermiş durumdalar. Aslında ellerinden gelen bütün iyi niyeti gösterdiler. Aynı şeyi İsrail'in de yapması gerekiyor. Ateşkes anlaşmasında İsrail'e yüklenen yükümlülüklerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.

'İNSANİ YARDIM ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İnsani yardımlarla ilgili çabalarımız devam ediyor. İnsani yardımlar koordinatörümüz ve diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Toplantıda Filistin'e yönelik devlet kurumları eliyle yapılan yardımlarımız ne durumda? Önümüzdeki engeller nelerdir? Bunlar nasıl aşılabilir? Tabi pratikteki çalışmaları AFAD Kızılay ve Sivil Toplum örgütlerimiz muazzam bir şekilde yürütmekte. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak İnsani Yarım Koordinatörlüğümüz sorun alanlarını aşmada yoğun çaba gösteriyor.

'GÜVENLİK KONSEYİ'NDEKİ ÜLKELERE GÖRÜŞÜMÜZÜ İLETİYORUZ'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sunulması planlanan karar tasarıyla ilgili Türkiye olarak biz hali hazırda 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin üyesi değiliz. Biz ancak bir grup ülkeyle birlikte geçen hafta İstanbul'da bir araya geldiğimiz New York Grubu dediğimiz ülkeler olarak bir beyin fırtınası yaptık. Ama birçok taraf var işin içerisinde. Biz Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkelere de bu konudaki görüşümüzü iletiyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz.