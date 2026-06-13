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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin açılışına katıldı

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#Hakan Fidan#Ahıska Türkleri#Sürgün Tarihi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde sergisinin açılışına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 19:40

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışına katıldı.

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Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde sergisinin açılışına katıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan resmi açılışa katılarak burada hitap etti ve hatıra defterini imzaladı.

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Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde sergisinin açılışına katıldı

Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

 

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#Hakan Fidan#Ahıska Türkleri#Sürgün Tarihi

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