Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin açılışına katıldı

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Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan resmi açılışa katılarak burada hitap etti ve hatıra defterini imzaladı.

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Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.

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Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.