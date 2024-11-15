×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#ABD-Türkiye İlişkileri#ABD İle İlişkiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABDye yüklenmemiz gereken konular var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 21:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD seçimleri sonrası Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak Bakan Fidan, "ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Sınır ötesinde mücadelemiz sürecek. Bölgedeki müttefikler bizim ciddiyetimizi anladı. Yayılmacılık peşinde değiliz, önleyici stratejiye geçtik." diye konuştu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Yoğun bir dış politika gündemi var. Bizde ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz. ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor.

Haberin Devamı

"ABD'NİN İÇ POLİTİKASINDA İSRAİL'E DESTEK VERMEK ŞART"

İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur.

Gözden KaçmasınSon dakika... Dünya ateşkesi tartışırken Beyruta peş peşe saldırılarSon dakika... Dünya ateşkesi tartışırken Beyrut'a peş peşe saldırılarHaberi görüntüle

"ABD İLE BİR NUMARALI PROBLEMİMİZ TERÖRLE MÜCADELE"

ABD ile problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Sınır ötesinde mücadelemiz sürecek. Bölgedeki müttefikler bizim ciddiyetimizi anladı. Yayılmacılık peşinde değiliz, önleyici stratejiye geçtik.

Gözden KaçmasınİBB ve ABBye konser soruşturması... AK Partili Çelik: Denetime tabi olmayan bir mekanizma düşünülemezİBB ve ABB'ye konser soruşturması... AK Partili Çelik: Denetime tabi olmayan bir mekanizma düşünülemezHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#ABD-Türkiye İlişkileri#ABD İle İlişkiler

BAKMADAN GEÇME!