Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Yoğun bir dış politika gündemi var. Bizde ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz. ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gereken konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor.

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"ABD'NİN İÇ POLİTİKASINDA İSRAİL'E DESTEK VERMEK ŞART"

İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur.

"ABD İLE BİR NUMARALI PROBLEMİMİZ TERÖRLE MÜCADELE"

ABD ile problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Sınır ötesinde mücadelemiz sürecek. Bölgedeki müttefikler bizim ciddiyetimizi anladı. Yayılmacılık peşinde değiliz, önleyici stratejiye geçtik.