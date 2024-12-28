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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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#Hakan Fidan#Antony Blinken#ABD
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABDli mevkidaşı Blinken ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 18:16

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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#Hakan Fidan#Antony Blinken#ABD

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