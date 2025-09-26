Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Malezyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere geldiği New York şehrinde Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinde küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

FİDAN, İİT TOPLANTISI'NA BAŞKANLIK ETMİŞTİ



Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı ile görüşmeden önce BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etmişti.