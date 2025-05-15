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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü... Erdoğan-Trump Zirvesi ele alındı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#ABD#Trump
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü... Erdoğan-Trump Zirvesi ele alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 20:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında görüştü. Görüşmede, Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı. Öte yandan Türkiye ve ABD’nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine değinildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ÇÖZÜMÜ

Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi konusunda görüş beyan edildi. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve ABD’nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine değinildi. Tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Filistin’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

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ABD İLE İRAN ARASINDA YÜRÜTÜLEN MÜZAKERE ELE ALINDI

Görüşmede, İran’ın nükleer programı hakkında ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecinin ele alındı.

Suriye’deki durum görüşüldü.

Güney Asya’da gerilim azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının önemine değinildi.

TRUMP'IN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARETİ DEĞERLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Trump’ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret değerlendirildi.

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#Hakan Fidan#ABD#Trump

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