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Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Katar#Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 18:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Öte yandan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı. 

FİDAN, MİKATİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı.

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#Hakan Fidan#Katar#Al Sani

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