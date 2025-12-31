Siyasilerden yeni yıl mesajları

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 yılında da barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirterek, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Bakan Fidan, yeni yıl vesilesiyle NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze’den Ukrayna’ya, Güney Kafkasya’dan Afrika Boynuzu’na uzanan geniş coğrafyada krizlerin çözüm adresi ve güven veren aktörü olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN: 2026’NIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izlediklerini vurgulayan Fidan, "Milli çıkarlarımızı korumak, haklı davalarımızı savunmak ve Türkiye’nin ağırlığını hissettirmek için durmaksızın çalıştık. 2026’da da aynı kararlılıkla, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, "Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, 2026’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM MAZLUM COĞRAFYALARA BARIŞ GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyaldeki hesabından yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılında da ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla, aynı azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kutsal mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 2026 yılının ülkemize, milletimize, sağlık, huzur ve esenlik, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyorum."

BAKAN GÖKTAŞ: BÜYÜYEN GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 2025 Aile Yılı'nın kendileri için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere her bir vatandaşa, her bir şehre, her bir mahalleye dokunduklarının altını çizen Göktaş şunları kaydetti:

"Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

BAKAN MEMİŞOĞLU: SAĞLIK PERSONELİMİZLE NÖBETTEYİZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Memişoğlu, NSosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşında da milletin sağlığı için görev başında olduklarını belirtti. Bakan Memişoğlu, 1069 sağlık tesisinde 8 bin 364 ekip ve 83 bin 654 sağlık personeliyle kesintisiz hizmet sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"6 bin 713 ekipte 25 bin 524 acil sağlık personeli, 1651 ekipte 4 bin 796 evde sağlık personeli, 10 bin 202 hekim 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."