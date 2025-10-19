×
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 03:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'de bugün gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diledi.

Fidan, paylaşımında, "Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

KKTC'de vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçimi için 9'uncu kez sandığa gidecek.

 

