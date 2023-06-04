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Dışişleri Bakanı Fidan'a tebrik telefonları

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#İran#Macaristan
Dışişleri Bakanı Fidana tebrik telefonları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 20:43

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Macaristan Dışişleri-Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ı arayarak tebrik etti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore ise, Fidan’ı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Moore, tebrik mesajında Dışişleri Bakanı Fidan’a ait olmayan sahte hesabı etiketledi.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2010-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan’ı arayarak tebrik etti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Hakan Fidan’ı arayarak tebrik etti.

İNGİLTERE'DEN TEBRİK MESAJI

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlar ile dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’ı tebrik etti. Cleverly mesajında, “Dr. Hakan Fidan'ı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum. İngiltere ve Türkiye, terör tehditleriyle mücadele ediyor ve NATO'da yan yana çalışıyor. Birlikte çalışmayı ve dostluğumuzu derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

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MI6 BAŞKANI MOORE, SAHTE HESABI GERÇEK SANDI

İngiltere’nin eski Türkiye Büyükelçisi MI6 Başkanı Moore ise, mesajında Bakan Fidan’a ait olduğunu sandığı sahte bir hesabı etiketleyerek, Türkçe olarak “Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!” yazdı. Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.

 

 

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#Hakan Fidan#İran#Macaristan

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