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Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik, göl kenarında vatandaşlarla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#AK Parti#Yeniçağa
Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik, göl kenarında vatandaşlarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 18:56

AK Parti’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlediği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Ankara’ya gitmek için yola çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu’nun Yeniçağa ilçesine uğrayarak göl kenarında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın öğle saatlerinde sona ermesinin ardından Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde mola verdi. Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar tarafından karşılanan Fidan ve Çelik, Yeniçağa Gölü kenarında vatandaşlarla bir araya geldi. Hafta sonu tatili için göl kenarına gelen vatandaşlar Bakan Fidan ve Çelik’le sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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#Hakan Fidan#AK Parti#Yeniçağa

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