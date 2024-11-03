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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon'una katıldı

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Cibuti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyonuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 00:27

Cibuti’deki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon'una katıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon'una katıldı.

Fidan, temasları çerçevesinde bugün Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Moritanya Dışişleri, İş birliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüşmüştü.

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Cibuti

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