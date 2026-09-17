Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye barış içinde yaşamak istiyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirilen iki günlük ziyarette basın mensuplarına SDG’nin entegrasyon sürecinden Yunanistan’la ilişkilere pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fidan’ın değerlendirmelerinden çarpıcı satırbaşları:

ŞARA İLE GÖRÜŞMESİ: “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaklaşık iki saat süren görüşmede tüm konuları ele aldık. Suriye'yi yaptırım listesinden çıkardılar, ekonomik yatırımların önünde bir engel yok. Terörizm listesinden çıkmaları da son derece önemliydi. İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.

Haberin Devamı

ENTEGRASYON SÜRECİ: SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması birinci öncelik. Şu anda prensipte duyurulan unsurlar olumlu mesajlar içeriyor, sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ediyoruz. Uygulamanın kamuoyuna duyurulan mesajlarla uyumlu olmasını bekliyoruz

Gözden Kaçmasın Kurtlar Vadisi değil Çakallar Vadisi Haberi görüntüle

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER: Biz, Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin çok ciddi hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorlar, bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Tabii bir de orada seçim süreci var. Yunan siyasetinde Türkiye aleyhtarlığı tarihi olarak yaygındır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Diyarbakır'ı ziyaretimde Terörsüz Türkiye sürecinin çok büyük bir kabul gördüğüne şahit oldum. Örgütün silah bırakmayı deklare etmiş olması toplum tabanında büyük bir memnuniyet yaratmış. İnsanlar, özellikle kimlik inkârının AK Parti'yle beraber kalkmış olmasını önemsiyor. Eylül 2013'teki Demokratikleşme Paketi ile Türkiye'de seçmeli dilin de önü açıldıktan sonra, Kürtlerin problem alanı olan kimlik inkârı meselesi çözülmüş oldu.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çalışmak istemeyenin yardımı kesilecek… Sosyal yardımlara yeni düzenleme Haberi görüntüle

MEKKE İTTİFAKI DAYANIŞMA İÇİNDE

“Mekke İttifakı’nın kurumsallaşma süreci devam ediyor. Suudi Arabistan’ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak’ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan’a değil bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil. Mekke İttifakı’nın ruhuna uygun davranıyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu yazılı açıklamayla vurguladı. İlgili diğer taraflara da gerekli mesajları verdik, dayanışma içindeyiz.”