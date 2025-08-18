×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı! İşte ilk paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Nsosyal#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyale katıldı İşte ilk paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 18:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal'e katılarak ilk gönderisini paylaştı.

Haberin Devamı

Fidan'ın NSosyal'de takipçileriyle paylaştığı ilk gönderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı paylaşım oldu.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer almıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Nsosyal#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!