Dışişleri Bakanı Fidan, Nijer Devlet Başkanı Tiani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Nijer'de temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'da bulundu.

FİDAN: AFRİKA’DAKİ BARIŞ VE GÜVENLİ İSTİKRAR ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Fidan, son derece verimli görüşmeler yaptıklarını ve Afrika ile ortaklık politikasının her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlediğini belirtti. Bakan Fidan, "Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Bugün itibariyle 54 Afrika ülkesinin 44'ünde büyükelçiliğimiz bulunmakta. Nijer ile tarihi ilişkilerimiz Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Son yıllarda Nijer ilişkilerimizi daha yapısal bir zemine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Afrika'yla ilişkilerimizi geliştirirken buradaki halkarın, kardeşlerimizin yararını ve refahını esas alacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Afrika'daki barış, güvenli istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta. Özellikle bildiğiniz gibi Sahel bölgesindeki istikrarsızlık, terör sorunu her geçen gün daha da kronik bir hal almış durumda" diye konuştu.

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'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEKİ TECRÜBESİNİ DOSTLARIYLA PAYLAŞMA POLİTİKASI İZLİYOR'

Nijer ziyaretinde muhataplarıyla birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını ifaden eden Fidan şöyle konuştu:

"Terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştük. Heyet olarak Sayın Başbakan ile bir araya geldik. Akabinde bakanlarımız ve kurum başkanlarımız muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptılar. Eş zamanlı olarak üç çalışma ruh halinde dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldık. Daha sonra Nijer Devlet Başkanı Tiani tarafından kabul edildik. Toplantı sonuçlarını değerlendirdik ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık. Terörle mücadele son derece hassas olduğumuz bir alan. Türkiye bildiğiniz gibi terörden muzdarip bir ülke olarak edindiği kapasite ve tecrübeyi dost ülkelerle paylaşma politikası izlemekte. Radikal terörle mücadele Afrikalı kardeşlerimizin büyük bir sorunu. Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabilecek hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımıza ayrıca tartıştık. Eğitim ve sağlık alanında dostluk hastanesi, Maarif Okulları, öğrenci bursları gibi faaliyetleri nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomi ve finans konularında iş birliğinin ilerletilmesi konusunda görüştük. Türk yatırımcılarının artması, müteahhitlik hizmetleri, ticaretin zeminin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık. Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerimiz oldu. İş birliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları arttırmayı kararlaştırdık. Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eş güdüm içinde hayata geçireceğiz. Ziyaretimizin her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum."