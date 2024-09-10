×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır’da Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Tunus#Mısır
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır’da Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 19:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılmak üzere geldiği Mısır’da Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Mısır’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Kahire’de Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti ile görüştü.

Fidan Kahire temasları çerçevesinde bugün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmüştü. Fidan ayrıca, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılarak konuşma yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Tunus#Mısır

BAKMADAN GEÇME!