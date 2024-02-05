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Dışişleri Bakanı Fidan Malta’ya gitti

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#Hakan Fidan#Malta#Valetta
Dışişleri Bakanı Fidan Malta’ya gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 23:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta’nın başkenti Valetta’ya gitti. Valetta’daki görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı belirtildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye saatiyle 20.30’da Malta’nın başkenti Valetta’ya ulaştı. Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Malta’da yarın Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya gelecek. Fidan, ayrıca Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından da kabul edilecek

Valetta’daki görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı belirtildi.

 

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#Hakan Fidan#Malta#Valetta

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