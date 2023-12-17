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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Kuveyt#Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 22:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi. 

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi. 

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#Hakan Fidan#Kuveyt#Salim Abdullah El-Cabir Es-Sabah

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