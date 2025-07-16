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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Ersin Tatar
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 23:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York’ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi’nde bir araya geldi. Öte yandan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Cemal’i kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi’nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

FİDAN, ABD MÜSLÜMAN KURULUŞLAR KONSEYİ BAŞKANI CEMAL’İ DE KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2’nci gayrimeşru Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD’nin New York şehrindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal’i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Ersin Tatar

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