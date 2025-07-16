Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi’nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

FİDAN, ABD MÜSLÜMAN KURULUŞLAR KONSEYİ BAŞKANI CEMAL’İ DE KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2’nci gayrimeşru Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD’nin New York şehrindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal’i kabul etti.

