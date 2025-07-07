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Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe temaslar

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#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu#BRICS Liderler Zirvesi
Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe temaslar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 19:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında kritik temaslarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıkları ele alındı. İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

KAZAK MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında, kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Fidandan peş peşe temaslar

 

 

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#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu#BRICS Liderler Zirvesi

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