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Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Görüşmeleri#Hakan Fidan#Katar
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 20:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

 

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#Dışişleri Görüşmeleri#Hakan Fidan#Katar

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