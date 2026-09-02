Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

AA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 20:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.