Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşıyla NATO üyeliğini görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da “Daimi Ortak Mekanizma” toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna krizi sonrasında Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üye olma kararı almıştı. NATO üyeliği için diğer tüm ülkelerin onayı gerekirken Türkiye, bu ülkelerden teröre desteğin kesilmesini talep etti. Şartları yerine getiren Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamıştı. Temmuz ayında Litvanya’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde İsveç diplomasini trafiği yürütüyor.