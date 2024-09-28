Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: Netanyahu soykırım kampanyası yürütüyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda hitap etti.

"NETANYAHU'NUN FANATİK HÜKÜMETİ SOYKIRIM KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"

Geçen yılın Filistin'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İslam dünyası için karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Fidan, "Netanyahu'nun fanatik hükümeti, kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak Filistinli kardeşlerimize karşı alçakça bir soykırım kampanyası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail'in saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a genişlettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka tamamen aykırı olan soykırım politikalarına karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması zorunludur." diye konuştu.

Haberin Devamı

Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'e tam ticari kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan davaya müdahil olma beyanını sunduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olmasının, İİT üye devletlerinin Filistin meselesinde adalet arayışına yönelik hukuki çabalarda ön saflarda yer almasını sağlayacağını, bu nedenle diğer ülkeleri de buna katılmaya şiddetle teşvik ettiklerini söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Nihai hedeflerinin "bölgesel barış ve güvenlik için iki devletli çözüm" olduğunu kaydeden Fidan, Filistin Devleti'nin tanınmasının bu amaç için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fidan, "Filistin'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletler arasındaki yerini almış olmasından dolayı kutluyoruz. Ancak Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin daha fazla gecikmeden gerçekleşmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

Paylaşımlarda görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verilirken, görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberin Devamı

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bulunduğu New York'ta, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.