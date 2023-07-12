×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’yı ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Endonezya#ASEAN
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’yı ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 21:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için 13-15 Temmuz tarihinde Endonezya’yı ziyaret edecek.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-15 Temmuz tarihinde yapacağı Endonezya ziyaretinde ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile üçlü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği önerileri görüşülecek. Açıklamada, “Sayın Bakanımız Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi’nin davetine icabetle ikili temaslarda bulunmak üzere 13-15 Temmuz 2023 tarihlerinde Endonezya’yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik somut işbirliği önerileri görüşülecektir” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Endonezyalı mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, “İkili ziyaret kapsamında ise Sayın Bakanımızın Endonezyalı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli veçhelerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Endonezya#ASEAN

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık