Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan ile yakın çalışmamız devam edecek

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi.

Fidan ve Bayramov, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

FİDAN:

Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Azerbaycan ile yakın çalışmamız devam edecek. Kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla da görüş alışverişinde bulunduk. İsrail'in Gazze saldırısını değerlendirdik. Bölgesel konuları konuştuk.

"İLK FIRSATTA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEĞİM"

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İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli kardeşim Sayın Bayramova, Ankara'ya yaptıkları bu ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve benim de ilk fırsatta kardeş Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz değerli kardeşim.

BAYRAMOV:

"Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir."