Dışişleri Bakanı Fidan, ABD mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

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Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı. Bakan Fidan görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini ve bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine değindi.

SALDIRILAR BÖLGESEL BARIŞ ÇABALARINA ZARAR VERİYOR

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü kaydeden Bakan Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini söyledi.

"ABD’NİN SURİYE’DE OYNADIĞI YAPICI ROLÜ DESTEKLİYORUZ"

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Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgularken, ABD’nin Suriye’de oynadığı yapıcı rolü desteklediğini belirtti. Bakan Fidan, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan görüşmede ayrıca, Gazze'deki durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen aşamayı değerlendirirken, bölgede kalıcı ateşkesin bir an önce tesis edilmesini istediğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.