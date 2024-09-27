Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.
79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.
Bakanımız @HakanFidan, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/mCXOFwMaWd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024