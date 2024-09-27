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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Anthony Blinken#ABD
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 01:17

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.

79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.

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#Hakan Fidan#Anthony Blinken#ABD

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