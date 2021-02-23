MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen gazı açıklaması!
GeriGündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen gazı açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen gazı açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen gazı açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi