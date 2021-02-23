Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkmen gazı açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.