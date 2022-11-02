Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan “tahıl koridoru” diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, tahıl koridoru konusundaki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bakan Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığımız girişimler hakkında Genel Sekreter Guterres’e bilgi vermiştir. Genel Sekreter Guterres, Türkiye’nin gayretlerinden dolayı teşekkür etmiş, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiştir” denildi.