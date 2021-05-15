Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Büyük Felaket'in 73. yılına ilişkin paylaşım

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yüz binlerce Filistinlinin vatanından sürüldüğü Nekbe felaketinin 73. yıl dönümüne ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." paylaşımında bulundu.

FİLİSTİNLİLER İÇİN NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde #Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.🇹🇷🇵🇸 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2021

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