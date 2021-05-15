MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Büyük Felaket'in 73. yılına ilişkin paylaşım
GeriGündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Büyük Felaket'in 73. yılına ilişkin paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.05.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Büyük Felaket'in 73. yılına ilişkin paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Büyük Felaket'in 73. yılına ilişkin paylaşım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılına ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yüz binlerce Filistinlinin vatanından sürüldüğü Nekbe felaketinin 73. yıl dönümüne ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." paylaşımında bulundu.

FİLİSTİNLİLER İÇİN NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi