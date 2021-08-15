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GeriGündem Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması: Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor
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Gündem
Haber Giriş: 15.08.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması: Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Kabil'deki büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız. Konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Daha önce çatışmalar varken o bölgelerde bulunmaması konusunda da gerekli duyuruları yapmıştık. Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Büyükelçiliklere gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Vatandaşlarımız THY'nin tarifeli uçaklarıyla ülkemize gelmişlerdir. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların güvenliği için Afganistan'da temaslarımız devam ediyor. Tüm taraflarla temaslarımız var. Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kabil'deki büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız. Konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler. Bizim bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları takip etsinler.

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