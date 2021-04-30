Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afgan mevkidaşı Atmar'a geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen iyileştiğin için mutluyum kardeşim. Yakında görüşmeyi, milletimiz ve bölgemiz için önemli meseleleri tartışmaya devam etmeyi umuyorum." mesajını paylaştı.
Atmar, Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve test sonuçlarının negatife döndüğünü bildirmiş, tedavisi için Türk doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletmişti.
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