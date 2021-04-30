Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afgan mevkidaşı Atmar'a geçmiş olsun mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen iyileştiğin için mutluyum kardeşim. Yakında görüşmeyi, milletimiz ve bölgemiz için önemli meseleleri tartışmaya devam etmeyi umuyorum." mesajını paylaştı.

Atmar, Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve test sonuçlarının negatife döndüğünü bildirmiş, tedavisi için Türk doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletmişti.

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