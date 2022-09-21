Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde temasları kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Finlandiya Dışişleri Bakanıyla görüşmemizde Finlandiya’nın NATO üyeliği ile Ukraynadaki gelişmeleri ele aldık" dedi.

BM ARABULUCULUK DOSTLAR GRUBU TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu 12’nci Bakanlar Toplantısı’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde New York’taki Türkevi’nde düzenlendiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun 12’nci Bakanlar Toplantısı, ’İnsani Krizlerin Arabuluculuk Yoluyla Önlenmesi’ temasıyla, BM 77’nci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 21 Eylül’de New York’taki Türkevi’nde düzenlenmiştir. Sayın Bakanımızın ev sahipliği yaptığı ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto’yla eşbaşkanlığını üstlendiği toplantıda, ülkemizin ve BM’nin kolaylaştırıcılığında hayata geçirilen ’İstanbul Tahıl Anlaşması’ dahil, insani krizlerin önlenmesinde, çatışma çözümü ve arabuluculuk yaklaşımının rolü ve önemi ele alınmıştır" denildi.

"ÜYE SAYISI 61'E ULAŞTI"

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun hedefleri ve işlevine ilişkin, "Türkiye ve Finlandiya’nın 2010 yılında ortaklaşa başlattıkları ’Barış İçin Arabuluculuk Girişimi’ kapsamında teşkil edilen ’BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda uluslararası farkındalığı geliştirmeyi hedeflemektedir. Üye sayısı 61’e ulaşan Dostlar Grubu, dünya genelindeki çatışmaların sayısının arttığı ve giderek karmaşıklaştığı mevcut dönemde arabuluculuğu gündemde tutmak bakımından önemli bir işlev görmektedir" ifadelerine yer verildi.

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TERÖRİZMLE MÜCADELE KÜRESEL FORUMU'NA KATILDI

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'na katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Terörizmle Mücadele Küresel Forumuna katılarak ülkemizin terörizmle mücadele konusundaki kararlı tutumunu teyit ettik" dedi.