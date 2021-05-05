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Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Almanya'ya gidiyor!

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Almanya'ya gidiyor!

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'da gideceği duyuruldu.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanısıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir.

 

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