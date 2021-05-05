Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Almanya'ya gidiyor!
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'da gideceği duyuruldu.
İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanısıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir.
Sayın Bakanımızın Almanya’yı Ziyareti Hk. https://t.co/U2QDhEdyav pic.twitter.com/VHqcfij4rz— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 5, 2021
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