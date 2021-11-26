Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, da Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un davetine icabetle, hem resmi ziyarette bulunmak hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak amacıyla yarın Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gelecek.