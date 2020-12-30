Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile samimi bir görüşme yaptığını kaydetti.

📌Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev&Gn.Sek.Yrd @omerkocaman ile samimi bir görüşme yaptık.

📌“Türk Dünyası Vizyonu 2040, Türk Konseyi Stratejisi 2020-2025” çalışmasını ele aldık.

📌Müteakip resmi Zirvesine evsahipliği yapacağız.

📌Desteğimiz devam edecek. pic.twitter.com/sUowtAW4sR — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 30, 2020