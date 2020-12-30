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AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile samimi bir görüşme yaptığını kaydetti.

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