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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ile Cerendi'nin görüşmesinde Libya konusu ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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