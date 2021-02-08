AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Cerendi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ile Cerendi'nin görüşmesinde Libya konusu ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
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