Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teşekkürler Volkan ağabey

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Genel Kurul Başkanlığı’nın, BM teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görev olduğu aktarılan açıklamada, “Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletler’in 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur. Pandemiye rağmen çalışmaların devamını sağlamış, üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul’un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan Bozkır’la fotoğrafını paylaşarak, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey!” notunu ekledi. Bozkır görevini Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’e devretti.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Twitter’dan, “BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum” açıklamasında bulundu.