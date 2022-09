Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel hedefimiz Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu, New York'ta yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Yoğun bir dış politika izliyoruz. Ülkemizin çıkarlarını korumak bizim için öncelik. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Covid-19'dan kurtulduk, Ukrayna'da Avrupa'nın ortasında savaş başladı. Göç problemi, terör, ırkçılık var. Çatışmaların çözümü konusunda Türkiye aktif bir dış politika izliyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tahıl krizinde Türkiye'nin oynadığı role değinerek, "En son tahıl krizinde oynadığımız rol dünyada rahatlamaya yol açtı ve 2008'den bu yana tahıl fiyatlarında yüzde 9 civarında düşüş yaşandı. Gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için İstanbul'daki koordinasyon merkezimizde BM ile birlikte çalışıyoruz. Sadece tahıl ve gübre değil savaşın sona erdirilmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Antalya’da, İstanbul’da dışişleri bakanlarını ve İstanbul’da heyetlerini hep bir araya getirdik. Aslında çok yakınlaşmışlardı ama savaşın bitmesini istemeyen taraflar da var. Şimdilik masadan uzaklaştırıldık ancak umudumuzu kaybetmedik, çalışıyoruz. Şimdi temel hedefimiz Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek. Onun içinde güven arttırıcı adımlar da atmak gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Şu anda beş tane Ukraynalı komutan Türkiye'ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor" dedi.

Çavuşoğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşlara her zaman destek verdiklerini söyleyerek, "Tabi bizim için bu dış politikanın önceliklerin takip ederken benim de çok önem verdiğim diğer bir önemli önceliğimiz de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza destek vermek. Konsolosluk hizmetlerimizi çeşitlendirdik ve kolaylaştırdık. Dünyanın her yerindeki büyükelçilik ve başkonsolosluk fiziki alt yapısını da güçlendiriyoruz. Dünya değişirken tabi hizmetin çeşitliliği de artıyor, beklentiler de artıyor. O nedenle artık yapay zekadan faydalanıyoruz. Konsolosluk hizmetlerinde yapay zekadan faydalanmaya başladık. Engelli vatandaşlarımızın görüntülü çağrı hizmetini devreye soktuk. Vatandaşlarımızın konsolosluklarımıza, büyükelçilerimize ulaşmaları için için nöbetçi telefon uygulamasına da başladık. Yine yapay zekayla anlık ulaşma ve bilgi edinme konusunda da adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Japonya’da eski Başbakan Shinzo Abe’nin cenaze törenine katılmak üzere Tokyo’ya geçecek.