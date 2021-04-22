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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile görüştü

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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