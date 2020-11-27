Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de

Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ​​Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ​​Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.