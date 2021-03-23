Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti

Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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