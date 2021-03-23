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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hitap etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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