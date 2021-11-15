Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi Bakanı ile görüştü

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Çavuşoğlu'nu, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Abir Ali, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve Lübnan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir karşıladı.

Lübnan'a ziyareti hakkında ilk açıklamayı Twitter üzerinden yapan Çavuşoğlu, "Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan'dayız." ifadesini kullandı.

Havalimanından sonra Çavuşoğlu, Beyrut'taki ilk temasını Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam'la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan'la iş birliğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun yarın Lübnan Cumhurbaşkan Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati, ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya gelmesi

bekleniliyor.