AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Landsbergis ile Ankara'da bir araya geldiğini ifade etti.
Son bir ayda 3 kere Landsbergis ile görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, paylaşımında, "Temaslarımız artıyor, ilişkilerimiz güçleniyor. Düzensiz göçü önlemeye yönelik işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.