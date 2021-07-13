Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Landsbergis ile Ankara'da bir araya geldiğini ifade etti.

Son bir ayda 3 kere Landsbergis ile görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, paylaşımında, "Temaslarımız artıyor, ilişkilerimiz güçleniyor. Düzensiz göçü önlemeye yönelik işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

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