MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
GeriGündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 22:25 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Landsbergis ile Ankara'da bir araya geldiğini ifade etti.

Son bir ayda 3 kere Landsbergis ile görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, paylaşımında, "Temaslarımız artıyor, ilişkilerimiz güçleniyor. Düzensiz göçü önlemeye yönelik işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi