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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Libya#Halid El-Meşri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 20:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’daki temasları çerçevesinde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Libya Yüksek Devlet Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da yer aldığı heyet, Libya’daki temaslarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmesinin ardından Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Libya Yüksek Devlet Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Libya’daki siyasi süreç ele alınırken, Çavuşoğlu Türkiye’nin kalıcı barış için Libya halkına desteğinin süreceğini vurguladı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Libya#Halid El-Meşri

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