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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Zarif'in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

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